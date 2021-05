Tre cani scappano di casa e gironzolano vicino all'autostrada: salvati dalla polizia stradale

Nella notte sono usciti dal cancello lasciato aperto per sbaglio e la mattina si aggiravano pericolosamente vicino alle corsie dell'autostrada A4. La polizia stradale li ha avvicinati e allontanati dal pericolo

Il salvataggio

Lunedì 10 maggio, intorno alle 8 del mattino, tre cani si aggiravano tra il casello di Padova Ovest e gli spazi erbosi vicino alle corsie dell’autostrada A4. Il personale dell’autostrada ha chiamato la polizia stradale perché i cani rischiavano di essere investiti e di provocare incidenti. Gli agenti si sono precipitati sul posto e hanno avvicinato gli animali che hanno risposto al richiamo docilmente con la coda scodinzolante. Li hanno portati all’interno del casello e hanno dato loro da bere, poi hanno chiamato il servizio veterinario dell’Ulss 6 Euganea per riconoscere il microchip e contattare il proprietario, un 56enne. L’uomo ha spiegato che la sera prima il figlio aveva lasciato inavvertitamente il cancelletto del giardino aperto e i cani erano scappati: la mattina presto li ha cercati lungo via Po e nei dintorni ma senza successo. Ora la polizia stradale sta effettuando accertamenti per capire se a carico del 56enne possano esserci sanzioni amministrative o penali.