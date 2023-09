La carta fedeltà, l'ultima frontiera dello spaccio

«Premiamo la tua fedeltà», c'è scritto proprio così. La potremmo definire l'ultima frontiera del marketing dello spaccio, anche se forse è un po' azzardato visto che ogni giorno ne vengono fuori di nuove, di storie che mettono insieme la "creatività imprenditoriale" di chi spaccia stupefacenti al dettaglio. Droghe leggere soprattutto, hashish e marjiuana.

E l'ultima frontiera, se così la vogliamo definire, è la carta fedeltà. Alcuni intraprendenti pusher infatti, hanno ben pensato, per essere più attrattivi rispetto alla tantissima concorrenza, di fornire ai clienti, per lo più ragazzini, una tessera dove vengono registrati gli acquisti di hascisc e marjiuana compiuti. E una volta raggiunto il decimo acquisto arriva il regalo, che presumibilmente dovrebbe essere un "deca" di fumo. Chi ce lo spiega è il possessore della card che, sotto lo sguardo vigile e parecchio contrariato del genitore, abbozza delle risposte. E? il padre che ha deciso di rendere pubblica la vicenda. La carta, da quello che ci viene raccontato in maniera non esattamente lineare, gli sarebbe stata offerta in zona Prato della Valle, ma non è dato sapere quando esattamente anche se dovrebbe essere accaduto nelle ultime settimane. Questo perché il ragazzo non che fosse entusiasta di essere ripreso dal genitore per di più di fronte a un giornalista, men che meno aveva troppa voglia di raccontare. Dopo le liste su telegram create per il piccolo spaccio convinti di non essere beccati, questo tentativo di fidelizzare il cliente, perché di questo si tratta, se da una parte sorprende dall'altra fa capire che quello dello spaccio al dettaglio è un mercato che non conosce crisi e l'unica cosa che davvero preoccupa i pusher è la concorrenza.