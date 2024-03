Scarsa formazione in tema di sicurezza: stangato un laboratorio tessile

Prosegue l'attività di monitoraggio dei carabinieri nelle aziende del territorio padovano. L'obiettivo è quello di riscontrare eventuali irregolarità legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro e il corretto trattamento ai singoli operatori impiegati all'interno delle singole attività. Ieri 6 marzo i sopralluoghi si sono concentrati nella zona di Este e dei comuni contermini. Hanno operato i carabinieri della stazione di Casale di Scodosia con i colleghi del Nil (Nucleo ispettorato del lavoro). In numerose realtà non sono stati riscontrati problemi, ma a Casale una ditta è finita nella "rete" degli accertamenti e sono fioccate multe importanti.

Cosa è successo

I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Padova, unitamente militari della stazione di Casale di Scodosia hanno effettuato dei controlli in ditte di confezionamento di abbigliamento presenti nella bassa padovana. Tale attività ispettiva rientra nell’ambito della tutela dei lavoratori ed è finalizzato a prevenire il fenomeno dello sfruttamento del lavoro al fine di garantire il rispetto della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. In una delle ditte controllate, a Casale di Scodosia, specializzata in confezionamento di prodotti tessili, sono state trovate delle irregolarità, ovvero l’omessa formazione completa di undici lavoratori su

quattordici presenti, in tema di sicurezza. Per tale motivo la titolare, una donna cinese di 44 anni, è stata sanzionata con un verbale amministrativo di 23 mila euro.