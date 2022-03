Tripla chiusura stradale per lavori in città: le vie coinvolte

Tripla chiusura stradale in città.

Via Adolfo Zamboni

Il tratto di via Adolfo Zamboni prospiciente il numero civico 2 verrà chiuso sabato 19 marzo dalle ore 9 alle ore 16 (e per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori) per un intervento di manutenzione in un impianto radiomobile situato sulla copertura di un edificio.

Via Monte Fasolo

Il tratto di via Monte Fasolo prospiciente il numero civico 1 rimarrà chiuso fino a venerdì 18 marzo dalle ore 9 alle ore 18 (per il periodo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori) per la realizzazione di un nuovo allacciamento alla rete del gas.

Via Friburgo

Prorogata fino a venerdì 25 marzo la chiusura di via Friburgo per alcuni lavori stradali finalizzati alla soppressione del passaggio a livello di via Gramsci.