Ciclista contro una Kia, fratture a gambe e braccia per un 35enne

Alle 10 circa di oggi, 3 settembre, a Nervesa della Battaglia, un ciclista di anni 35 residente a San Martino di Lupari è rimasto ferito per un incidente. Mentre percorreva via VIII Armata (presa Montello), in prossimità dell'intersezione con via Castelviero, è stato urtato da una Kia Sportage, condotta da un 54enne, residente a Volpago, che lo stava sorpassando. Il ciclista è caduto per terra, riportando fratture ad arti inferiori e superiori, ma non è in pericolo di vita. Trasportato al pronto soccorso Montebelluna, per tutta la mattinata sono stati condotti i rilievi planimetrici dai carabinieri della Stazione di Nervesa della Battaglia.