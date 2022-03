Fiammata dalla cisterna in fase di smantellamento, un uomo resta ustionato

La vecchia cisterna doveva essere smantellata. Ma durante le operazioni si è verificata una fiammata che ha ustionato uno degli operai.

Il fatto

Giovedì 24 marzo, alle 10 del mattino, i vigili del fuoco sono stati chiamati a Galzignano Terme. In via Cingolina c’era una vecchia cisterna che doveva essere smantellata. Gli addetti ai lavori stavano procedendo con le operazioni necessarie. Durante il taglio una fiammata si è levata dalla cisterna, investendo un uomo: probabilmente all’interno c’era ancora qualche residuo che ha fatto scaturire le fiamme al momento del taglio. L’uomo è rimasto in parte ustionato e assieme ai vigili del fuoco di Abano Terme e Padova sono arrivati i sanitari del Suem che hanno portato subito l’uomo in ospedale perché ricevesse le cure necessarie. Nel frattempo i pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza la cisterna così che non ci fosse una nuova fiammata. Le cause probabilmente sono da ricondurre a una bonifica non appropriata del contenitore, secondo le prime analisi.