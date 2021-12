Esibisce documento e green pass di un'altra persona: barista denunciata

Durante dei controlli effettuati dalla compagnia dei carabinieri di Cittadella che insieme all’ispettorato del lavoro, ai Nas e ai funzionari Siae hanno controllato, nella serata di domenica 19 dicembre, un circolo privato a Cittadella, sono emerse una serie di irregolarità rispetto alle disposizioni anti covid.

Controlli

In otto sono stati trovati senza green pass, tra questi anche una barista che è stata denunciata. Sono state controllate in tutto 144 persone, delle quali 8 sono state trovate senza il certificato verde. Per altre 14 sono in corso ulteriori approfondimenti.

Denuncia

La denuncia alla barista arriva in seguito al fatto che la donna ha esibito certificato e documento di un’altra persona che al momento non era presente all’interno del circolo. La donna sarà segnalata all’autorità giudiziaria, per false attestazioni sulla propria identità, falsità materiale e sostituzione di persona. Nel circolo sono state rilevate anche altre irregolarità di tipo amministrativo.