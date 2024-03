Spaccata in pasticceria a due passi dalla caserma

Spaccata in pasticceria a pochi passi dalla caserma dei carabinieri. L'episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica 24 marzo in via Kennedy a Cittadella. Ignoti, come riporta il Gazzettino di Padova, hanno divelto una finestra laterale della struttura e sono penetrati all'interno. L'attenzione dei malviventi si è subito concentrata sul registratore di cassa. Dopo aver sfondato il dispositivo i ladri si sono impadroniti del contenuto. Si parla di qualche centinaio di euro. Il locale oggetto delle attenzioni dei ladri non è dotato di sistema d'allarme e questo dettaglio ha reso più semplice l'attività dei malviventi.

La fuga

Una volta paghi del bottino i ladri sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Il furto è stato scoperto soltanto ieri mattina alle prime luci dell'alba quando l'esercizio commerciale ha aperto al pubblico. In fretta e furia è stato pulito l'interno del locale dai vetri della finestra andata in frantumi, poi l'attività è cominciata regolarmente. Si tratta del primo furto subito dalla pasticceria caffetteria Bottega degli Artisti, uno dei locali più apprezzati di Cittadella. Spetterà ora alle forze dell'ordine indagare sull'accaduto e tentare quanto prima di assicurare i ladri alla giustizia. Vista la facilità con la quale hanno assestato il colpo è infatti probabile che la banda possa tornare a colpire a stretto giro. In questo scorcio di 2024 sono già parecchi i furti che vengono denunciati nell'alta padovana.