Agna: arrivate in Croazia le stufette e le coperte per i terremotati di Petrinja

La raccolta di materiale in favore della popolazione croata colpita dal terremoto di fine dicembre è stata attivata dal comune di Agna nei giorni scorsi e gestita dalla locale Protezione Civile coordinata dall'assessore Forin Roberto e dal consigliere Nolo Ferdinando. Sono stati raccolti 140 scatoloni tra coperte, indumenti invernali e stufette elettriche da consegnare alla città di Petrinja. Consegnate anche delle mascherine (circa 15mila). Il materiale è stato caricato nel fine settima sul camion in partenza per la Croazia, alla presenza del console onorario della Croazia dottoressa Nela Srsen e del sindaco di Agna Piva Gianluca.

Solidarietà

Soddisfatto il primo cittadino: «Sono arrivate donazioni dal tutto il Conselvano e non solo, anche dalla zona termale: «Il territorio ha risposto con grandissima solidarietà al nostro appello. Un sincero ringraziamento a tutti i Volontari della Protezione Civile di Agna che hanno gestito con la consueta dedizione e professionalità il centro di raccolta. Infine un grazie di cuore a chi ha contribuito donando qualcosa per queste persone colpite dal terremoto. Non appena possibile faremo visita alla città di Petrinja assieme al Console Onorario».