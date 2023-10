Aveva trasformato la casa della madre in un bazar della droga

Aveva trasformato la casa dell'anziana madre in un bazar della droga con tanto di illecita coltivazione. Duro colpo al mercato dello spaccio di marijuana. I carabinieri della stazione di Conselve, al termine di un'attività di indagine, hanno individuato una piantagione di marijuana in via Terrassa. In manette è finito un uomo di 58 anni residente ad Agna. Dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per coltivazione e produzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. Il blitz è scattato ieri, 10 ottobre.

La cronaca

I fatti risalgono a lunedì pomeriggio quando i militari, attirati dal forte odore di marijuana, che si propagava lungo via via Terrassa a Conselve, dopo una breve ricerca della zona sono riusciti ad individuare il luogo di provenienza. Giunti presso il piazzale dell’abitazione individuata, i militari hanno trovato distese ad esiccare 12 piante di marijuana del peso complessivo di 12,462 chili ed un uomo che le stava maneggiando. Identificato l’individuo, che ha ammesso sin da subito le proprie responsabilità circa la coltivazione delle piantine precisando che si trovava presso l’abitazione della madre anziana, ha accompagnato poi i militari presso il terreno incolto posto sul retro dello stabile dove è stata riscontrata la presenta di ulteriori 20 piante di marijuana con fusto alto circa 2 metri. Da successiva perquisizione

è stata rinvenuta all’interno della cantina dell’abitazione una busta in cellophane contenente 212 grammi di infiorescenza di “marijuana” ed un bilancino di precisione. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, e l’uomo arrestato è stato sottoposto in regime degli arresti domiciliari presso quell’abitazione.