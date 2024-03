Sferra una gomitata ad un carabiniere per sfuggire al controllo

Per sfuggire al controllo non ha esitato a sferrare una gomitata in faccia ad un carabiniere. Nella serata del 17 marzo i militari dell'Arma di Conselve hanno arrestato un marocchino di 34 anni residente ad Arre. Ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Il carabiniere rimasto ferito è stato accompagnato al pronto soccorso per le visite del caso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Cosa è successo

Domenica sera una pattuglia dell'Arma di Conselve si è trovata di passaggio in viale Italia. Ha notato un passante sul marciapiede che stava camminando e ha deciso di controllarlo. Non appena i militari hanno iniziato le fasi di identificazione dello straniero, quest'ultimo ha fin da subito manifestato un certo nervosismo. La situazione è degenerata in tempi rapidi e l'uomo pur di fuggire non ha esitato a colpire un carabiniere. E' stato immediatamente reso inoffensivo, caricato sull'auto di servizio e accompagnato in caserma. Non è dato sapere cosa l'abbia fatto innervosire in quella maniera così spropositata. Sta di fatto che il suo gesto plateale lo ha messo in un mare di guai.