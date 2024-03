Controllava i dipendenti con le telecamere, maxi multa alla gestrice di un distributore di benzina

Nel corso di un mirato controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la mattina del 21 marzo i carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa, unitamente ai colleghi del nucleo Ispettorato del Lavoro del capoluogo berico, hanno eseguito un controllo mirato all’interno di un distributore di carburante di Tezze sul Brenta.

I militari hanno constatato nella fase ispettiva la mancata ottemperanza alle norme di sicurezza sul lavoro, che hanno portato alla denuncia della legale rappresentante, residente nel padovano, riguardanti gli obblighi che incombono sul datore di lavoro e quindi la mancata formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, il mancato invio dei lavoratori a visita medica e la mancata fornitura dei dispositivi di protezione individuale e in ultimo l’installazione, senza la prevista autorizzazione stipulata preventivamente con i lavoratori o loro rappresenti sindacali, di impianti audiovisivi dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. I carabinieri hanno quindi rilevato inadempienze a prescrizioni in materia di sicurezza per un ammontare complessivo fino a circa 32mila euro.