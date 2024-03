Convalidato l'arresto di cinque ultras coinvolti nei disordini dell'Euganeo

Nella serata di sabato 23 marzo, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Catania, ha convalidato l’arresto differito effettuato dalla digos a carico di cinque ultras, ritenuti responsabili dei tafferugli avvenuti allo stadio di Padova. I disordini all'Euganeo durante la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C è stata funestata dai disordini causati da circa una sessantina di ultras del Catania. Dopo aver aperto l'accesso che dalla tribuna porta al campo si sono riversati sotto la tribuna occupata dai club a fianco della Fattori e hanno lanciato torce, rubato uno striscione e altre poco edificanti azioni. Le immagini dell'altra sera hanno fatto il giro dei media, non solo italiani.

Tornando alla convalida degli arresti, In particolare il gip, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha disposto nei confronti di tre ultras, con alle spalle precedenti penali anche per reati specifici, la misura cautelare personale coercitiva dell’obbligo di dimora nel comune di residenza con divieto di uscire dall’abitazione dalle 20 alle 7 del mattino. Nei confronti degli altri due ultras è stata disposta la misura cautelare personale coercitiva dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria nel luogo di residenza.

A Padova nel frattempo, nella mattinata di sabato 23 si è svolto un sopralluogo allo stadio di circa due ore alla presenza del Questore, Marco Odorisio, che ha coordinato le operazioni dei vigili del fuoco. La questione del cancello che divide il campo dagli spalti, quello dal quale si sono riversati come delle furie i facinorosi che hanno dato vita ai disordini, sarà risolta così. Il cancello sarà chiuso con un lucchetto e la chiave sarà affidata allo steward.Inoltre saranno fatto un intervento per migliorare le operazioni di filtraggio che proprio in occasione del match contro il Catania sono state più difficoltose del solito. Va pure detto, a onore del vero, che a parte qualche big match, come il derby col Vicenza e pochi altri match, la presenza dei tifosi ospiti nel settore a loro dedicato non è mai così nutrita come è stato martedì. Erano in 1700 i tifosi etnei, ma il Padova soltiamente, in C, ospita tifoserie come quelle della Giana Erminio, della Virtus Verona, dell'Albinoleffe e della Pergolettese che sarà poi il prossimo avversario in casa. Presenze numericamente talmente risibili che difficilmente avrebbero potuto creare alcun problema nelle operazioni di controllo prima di accedere allo stadio.