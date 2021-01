Coronavirus, l'aggiornamento mattutino su contagi e ricoveri a Padova e nel Veneto

Sono 21.514 le persone attualmente positive al Coronavirus in tutta la provincia di Padova, ci sono 268 casi in più registrati nelle ultime 12 ore. E' quanto si evince dal report delle 8 di mercoledì 6 gennaio.

Padova e provincia

Il bilancio dei morti, residenti nella provincia, sale a 998 con ben 8 decessi registrati nelle ultime ore. 49.777 i casi totali di Coronavirus in tutta la provincia di Padova, dato che comprende anche le vittime e chi non è più positivo dopo due tamponi: i guariti, i cosiddetti "negativizzati virologici", sono 27.265. I ricoverati positivi al Covid sono ora 557 negli ospedali di tutta la provincia di Padova: 466 in reparto (-20) e 91 in terapia intensiva (-2). Tra gli altri casi di positività al Coronavirus, non si sono resi necessari i ricoveri in ospedale ma è stata applicata la misura dell'isolamento. Nelle strutture padovane ci sono 80 pazienti, cinque in più rispetto all'ultimo bollettino.

Veneto

Sono 1.778 i nuovi casi di positività e 44 i morti in più nelle ultime ore in Veneto. 2.612 ricoveri in reparto e 343 in terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza, sono 7.114 le persone decedute in Veneto e 273.735 i casi totali. Le persone attualmente positive sono 91.299 e i "negativizzati virologici" sono 175.322. La provincia che ha registrato il maggior incremento di contagi è Treviso con 420 casi, poi c'è Vicenza con 300, Verona con 279, Venezia con 231. A Belluno sono stati registrati 133 casi, a Rovigo 113. Nelle strutture territoriali ci sono 367 persone positive al covid ricoverate, di queste 54 le persone guarite ma ancora degenti.