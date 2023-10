Automobilista in viaggio con un chilo di cocaina a bordo

Controlli sempre più capillari delle forze dell'ordine tesi a stroncare ogni forma di reato. I costanti pattugliamenti lungo le strade della provincia di Padova ieri 20 ottobre hanno consentito di piazzare un duro colpo al mercato dello spaccio di sostanze stupefacenti. I carabinieri del Radiomobile di Piove di Sacco hanno fermato un'auto condotta da un marocchino già noto alle forze dell'ordine. Dalla perquisizione del veicolo è spuntato un chilo abbondante di cocaina. La sostanza è stata sequestrata e per il nordafricano, 34 anni residente a Piove di Sacco, si sono aperte le porte del carcere.

I dettagli dell'operazione

Nella serata di ieri 20 ottobre i carabinieri del Norm di Piove di Sacco, impiegati in un servizio di prevenzione e repressione dei reati, hanno effettuato un posto di controllo in via Bassa in località Villa del Bosco a Correzzola. Tra le auto fermate e controllate è incappata nelle maglie della giustizia una Citroen DS4 condotta da un cittadino marocchino residente a Piove di Sacco, disoccupato e con alle spalle diversi precedenti. Il conducente si è mostrato particolarmente nervoso e agitato e ciò ha portato i militari ad avere il ragionevole sospetto che l’uomo stesse nascondendo qualcosa di illegale e ad approfondire la perquisizione. Celato all'interno di due vani in un doppiofondo del veicolo, sotto i sedili la scoperta. I militari dell'Arma hanno trovato ben nove pacchetti contenenti complessivamente 1,063 chili di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente. Recuperati e sequestrati inoltre soldi per complessivi 6.950 euro, probabile provento di attività illecita. Dai calcoli effettuati, la quantità di sostanza sequestrata sarebbe stata sufficiente a produrre più di 1300 dosi, per un valore di oltre 100mila euro, verosimilmente da destinare alla piazza del territorio del piovese. Grazie all’intervento dell’Arma, il mercato dello spaccio di stupefacente ha così subito un grave colpo. L’uomo, al termine delle formalità di rito è stato condotto nel carcere di Padova a disposizione dell'autorità giudiziaria a cui dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente

ai fini di spaccio.