Morde la mano di un carabiniere per non farsi identificare

Per evitare di essere identificato ha morsicato una mano ad un carabiniere. Ieri sera, 20 aprile, è stato arrestato un cittadino nigeriano di 26 anni, che ora dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il tutto sarebbe avvenuto dopo che da qualche minuto l'indagato stava disturbando i passanti riempiendoli di frasi minacciose e offese.

La vicenda

Il tutto è avvenuto nella piccola frazione di Villa del Bosco a Correzzola. Alcuni passanti rendendosi conto che lo straniero stava diventato pericoloso per la sicurezza dei presenti, hanno chiesto al 112 l'intervento di una pattuglia per riportare il tutto alla normalità. Quando sono giunti i militari dell'Arma della Radiomobile di Piove di Sacco l'esagitato invece di scendere a miti consigli si è ulteriormente alterato e alla prima occasione giusta ha preso la mano di un carabiniere e l'ha morsicata. E' stato prontamente immobilizzato e arrestato. Il militare è stato costretto a farsi visitare al pronto soccorso, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.