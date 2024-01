Ruba un'auto e fugge a fari spenti: inseguito e arrestato

Nella serata di ieri 15 gennaio i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cittadella hanno arrestato, dopo un lungo inseguimento in auto, un 48enne della provincia di Bari. Già dal tardo pomeriggio sono giunte al 112 molte richieste di intervento in zona Santa Croce Bigolina di Cittadella lungo via Michela, .per la presenza di un malintenzionato che, all’interno delle proprietà private o nella strada principale, è stato notato mentre tentava di forzare porte di abitazioni o autovetture

parcheggiate. Quando i militari sono arrivati però l’uomo si era già dileguato. L’attenzione è rimasta alta e le pattuglie hanno rastrellato le strade effettuando controlli sulle autovetture in transito lungo le maggiori arterie.

La svolta

Qualche ora dopo, sulla strada provinciale Valsugana, all’altezza di San Giorgio in Bosco, un’auto a fari spenti e a forte velocità, in direzione Campo San Martino, ha superato una pattuglia del Radiomobile che a sirene spiegate e lampeggianti accesi ha iniziato l’inseguimento. Sempre a fari spenti il sospettato alla guida, mettendo a rischio anche l’incolumità degli altri utenti della strada che stavano percorrendo la strada provinciale, per lunghi tratti buia in quanto non coperta da illuminazione pubblica e con una fitta nebbia, ha continuato ad eseguire manovre rischiose e imprevedibili tese ad eludere il controllo da parte della “gazzella”. Il rocambolesco inseguimento è proseguito oltre l’incrocio di Campo San Martino sempre sulla SP47 in direzione Curtarolo che il fuggitivo ha preso contromano al fine di far perdere le proprie tracce.

L'arresto

La guida esperta e la conoscenza del territorio dei militari ha permesso all’equipaggio di proseguire nella corretta corsia di marcia, transitare in via Gorizia di Curtarolo e bloccare la marcia del fuggitivo. In pochi secondi i carabinieri, scesi dall’auto di servizio, hanno immobilizzato il conducente procedendo al suo controllo. Le indagini effettuate sul momento hanno permesso di accertare che il veicolo fosse intestato ad una società di Cittadella ed era stato asportato poco prima. In caserma l’uomo è stato sottoposto a identificazione. Sono quindi emerse le precedenti segnalazioni per reati contro il patrimonio. Lo stesso inoltre, durante il pomeriggio, ha tentato di perpetrare un furto in abitazione, venendo scoperto e allontanato dai proprietari. Inoltre, poco distante, un’altra autovettura era stata aperta e il suo contenuto, non ritenuto forse di valore dal malvivente, è stato sparso in strada dove il proprietario lo ha trovato. L’uomo, senza fissa dimora è stato arrestato per furto aggravato e

resistenza a pubblico ufficiale e su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato accompagnato in carcere.