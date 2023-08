Scappa dal centro di accoglienza per delinquere: bloccato baby pusher

La piaga dello spaccio di droga non conosce la parola crisi. E sempre più spesso le forze dell'ordine si imbattono in baby pusher che ancora devono compiere diciotto anni che si muovono per strada già come malavitosi scafati. I carabinieri di Piazzola sul Brenta ieri 6 agosto, unitamente all’Aliquota Radiomobile hanno arrestato un tunisino minorenne per detenzione ai fini spaccio di sostanza stupefacente.

Il racconto

Il giovane arrivato a Curtarolo da Trapani dove si è allontanato da un centro di accoglienza, già da qualche giorno era monitorato dai militari. E' stato notato in atteggiamento sospetto girare per il paese. Domenica è scattato il controllo. Il giovane nordafricano quando ha visto in pieno centro a Curtarolo il personale dell'Arma ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga ma è stato subito raggiunto e fermato. Dalla successiva perquisizione è stato trovato in possesso di otto involucri di cocaina per complessivi 6 grammi. E' stato anche trovato in possesso di 368 euro, probabile provento di precedente attività illecita. Il minore, dopo aver informato dell'attività l'autorità giudiziaria, è stato accompagnato al centro di prima accoglienza per i minori di Treviso.