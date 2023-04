Danneggia arredi di un bar e insulta la clientela: arrestata dai carabinieri

Visibilmente ubriaca, una donna ha cominciato e prendere a calci gli arredi di un bar, per questo è stata arrestata. I carabinieri della Sezione Radiomobile di Padova hanno infatti fermato una cittadina italiana 40enne, residente a Padova, per danneggiamento e disturbo alla quiete pubblica.

Bar

I carabinieri sono stati infatti allertati da una chiamata al 112, avvenuta da parte del titolare di un bar, proprio a causa della presenza della donna che disturbava. Al loro arrivo hanno trovato la donna in evidente stato di agitazione dovuto all’abuso di alcol che, oltre a danneggiare con calci i dispenser situati all’interno dell’esercizio pubblico, urlava contro la clientela presente. La donna è stata inizialmente calmata dai militari ma la sorpresa è arrivata con la sua identificazione, sottoposta ad alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in quel locale non avrebbe proprio potuto esserci. Durante le fasi del controllo è stata anche trovata in possesso di una modica quantità di marijuana, evidentemente per uso personale. È stata quindi arrestata e trattenuta presso le camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Padova Principale in attesa della direttissima oltre ad essere segnalata alla Prefettura quale assuntrice di stupefacenti.