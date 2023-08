Da garage a mini-serra per la coltivazione di marijuana: 43enne nei guai

I carabinieri della stazione di Camposampiero, a conclusione di un'attività investigativa, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne residente a San Giorgio delle Pertiche per coltivazione e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio: aveva infatti trasformato il garage in una sorta di mini-serra per la coltivazione della marijuana.

I fatti

Ai militari dell'Arma è bastata una perquisizione a casa dell'uomo per comprovare quanto emerso dalle indagini: all'interno del garage dell'abitazione, infatti, è stata rinvenuta una mini-serra con cinque piante di marijuana e relativo fertilizzante (oltre a materiale vario) nonché un bilancino di precisione e un barattolo contenente due grammi di marijuana già "pronta all'uso". Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.