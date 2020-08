Dai cerchioni al motore: la doppia truffa automobilistica corre sul Web

Due "parti" diverse, ma medesimo risultato: doppia denuncia per le truffe online perpetrate ai danni di due padovani.

Cerchioni

I carabinieri di Este hanno denunciato V.D., 43enne residente a Villorba (Treviso) che, dopo aver contattato telefonicamente un 58enne di Vighizzolo d'Este che aveva messo in vendita sul portale "Subito.it" 4 cerchioni per auto, invece di inviargli la somma pattuita per l'acquisto è riuscito a farsi accreditare sulla sua carta Postepay 1.200 euro per poi rendersi irreperibile.

Motore

Sempre i carabinieri di Este hanno denunciato S.G., 29enne residente ad Acerra (Napoli) con precedenti: l'uomo, dopo aver simulato l’esistenza dell’officina meccanica “Paleni Service” reclamizzandola su diversi siti Internet e messo in vendita varie parti di automobili, è stato contattato da un 59enne di Carceri interessato ad acquistare un motore per la sua Opel Corsa. Peccato che, una volta incassato l'acconto di 900 euro, il campano sia sparito.