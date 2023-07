Collassa un cavo elettrico su un'auto parcheggiata: nessun ferito

Paura e apprensione ieri 27 luglio alle 21,30 in via Mezzavia a Due Carrare. Da quanto ricostruito, si è verificato il distacco e la seguente caduta di un cavo elettrico staccatosi da un traliccio da 132 Kv gestito da Terna. Per pura fatalità al momento del danno nessuno passava da quelle parti. Non si segnalano feriti e più in generale persone coinvolte. L'intervento delle squadre dei Vigili del fuoco è terminato oggi alle 6,30 del mattino. Tra le cause che hanno portato all'improvviso crollo, si ipotizza che abbia avuto una componente decisiva la situazione meteo che negli ultimi giorni ha funestato più parti della provincia di Padova, lasciandosi alle spalle una scia incredibile di danni.

Cosa è successo

I Vigili del fuoco subito dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti si sono portati sul luogo della segnalazione. E' emerso dai primi riscontri che il cavo caduto ha investito una cabina di media tensione Enel e un'auto parcheggiata nelle vicinanze con nessuno all'interno. Le squadre dei pompieri hanno messo in sicurezza lo scenario in attesa dell'arrivo degli operatori Terna ed Enel. A monitorare l'area sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Abano. Tutta la trafila della messa in sicurezza e della stima dei danni è stata seguita in presa diretta dal sindaco di Due Carrare Davide Moro e dai suoi più stretti collaboratori.