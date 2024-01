Esce di strada: aveva tasso alcolemico tre volte superiore al consentito

I Carabinieri della Stazione di Legnaro hanno denunciato in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza una donna di 39 anni residente a Legnaro. I fatti si sono verificati nel corso della notte scorsa, in via Sabbioncello di Saonara. L'intervento dei carabinieri è avvenuto a seguito di una segnalazione. Intervenuti hanno constatato che donna era fuoriuscita dalla strada autonomamente. A seguito degli accertamenti emergeva che, la donna al volante risultava positiva all’alcoltest con tasso pari a 1,61 g/l. La patente è stata ritirata e per la donna è scatta la denuncia a piede libero.