Suona il clacson e scatena la rabbia di un esagitato: coniugi presi a botte

Ha rischiato di trasformarsi in tragedia una banale discussione tra automobilisti. Il bilancio, che poteva essere ben più grave e di due coniugi trasportati in ospedale. L'autore del pestaggio si è dileguato, ma i carabinieri potrebbero a stretto giro identificarlo e metterlo di fronte alle proprie responsabilità. Rischia una denuncia per lesioni personali. E' successo tutto domenica 18 febbraio attorno alle 16 ad Este all'altezza del ponte di San Francesco.

La cronaca

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione di Este, il coniuge alla guida avrebbe notato una manovra azzardata compiuta da un'automobilista all'altezza di via Garibaldi e istintivamente ha suonato il clacson. Un secondo automobilista, ipotizzando che l'avvertimento fosse rivolto a lui ha preso il suono del clacson come una provocazione da dover vendicare con inaudita violenza. E' sceso dall'abitacolo, si è avvicinato all'auto dei coniugi e nonostante fossero due persone non più giovanissime,

le ha prese a calci e pugni senza alcuna pietà. Quando si è reso conto di aver inferto a marito e moglie la giusta lezione è risalito in auto e si è dileguato. I carabinieri sono sulle sue tracce, avrebbero in mano elementi decisivi per identificarlo e denunciarlo. Abiterebbe in un comune della bassa padovana. Non è dato sapere per quale motivo abbia messo in atto un gesto così violento. I due coniugi sono stati medicati e visitati in ospedale. Le loro condizioni, a parte lo choc, non destano preoccupazione.