Ubriachi al volante, strage di patenti nella Bassa

Ieri pomeriggio 25 gennaio e fino a tarda sera i carabinieri della Compagnia di Este hanno effettuato più pattuglioni al fine di vigilare sulla sicurezza stradale, stroncare ogni tipo di reato e mantenere un livello d'attenzione sempre alto sul fronte dei furti in abitazione. L'attività si è concentrata soprattutto su Este, Ospedaletto Euganeo e Megliadino San Fidenzio. Nel corso dell’operazione sono state identificate 60 persone, controllati 38 veicoli e 5 esercizi pubblici. Otto persone sono state denunciate e sono state ritirate sette patenti di guida. Segnalati alla Prefettura otto assuntori e recuperata droga per 7,38 grammi.

Le attività svolte

Nel corso del servizio i militari hanno denunciato in stato di libertà:

- A Masi è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente un cittadino italiano 31 enne, residente a Piacenza d’Adige. L’uomo trovato seduto in una panchina della piazza del paese, visibilmente nervoso, è stato sottoposto a perquisizione personale che ha consentito di rinvenire 4,9 grammi di eroina oltre ad altra sostanza da taglio ed un bilancino digitale.

- A Boara Pisani è stata denunciata una quarantunenne romena di Stanghella. Quest'ultima ha violato l’imposizione del Questore di Padova che l'ha sottoposta il 14 ottobre scorso al divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti gli esercizi pubblici della provincia di Padova. Di fatto è stata rintracciata fuori da un bar senza alcuno valido motivo.

- A Baone, a seguito di controllo stradale è finito nei guai un settantenne di Villa Estense risultato positivo all'alcoltest con tasso di 1,26 g/lt. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato d'ebbrezza con contestuale ritiro della patente.

- A Borgo Veneto, sempre per guida in stato d'ebbrezza sono stati denunciati un trentanovenne del posto con 1,20 g/lt e un cittadino marocchino con 1,62/lt oltre il triplo del limite consentito dal codice della strada. Inevitabile per entrambi anche il ritiro della patente.

- A Este sempre per guida in stato d'ebbrezza è finito nella rete dei controlli dei carabinieri della Compagnia di Este un quarantanovenne residente a Lendinara (Rovigo). All'esito della prova ha fatto registrare una positività di 1,76 g/lt quasi quattro volte il limite consentito.

- A Boara Pisani sempre sul fronte della sicurezza stradale un uomo di 46 anni cinese di Stanghella ha fornito ai carabinieri una patente che è risultata dopo gli accertamenti di rito, falsa.

- A Casale di Scodosia, ritiro della patente e sanzione amministrativa a carico di un quarantunenne con positività all'alcol di 0,72 g/lt.

Segnalati alla Prefettura

I carabinieri hanno segnalato alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti cinque ragazzi di età compresa tra i 22 e i 31 anni sorpresi ad Ospedaletto Euganeo in auto mentre si accingevano a sniffare un modico quantitativo di cocaina. Stessa sorte a Solesino è toccata ad un ragazzo di 22 anni del posto trovato in possesso di uno spinello. A Este nei guai è finito un diciottenne del posto con mezzo grammo di hashish e a Montagnana un marocchino di 21 anni di Borgo Veneto con 1,8 grammi di hashish.