Sorpresi in auto con un bazar di refurtiva: due denunciati

Maxi controlli in tutta la zona di Este a cavallo tra il 9 e il 10 marzo. Hanno operato i carabinieri della territoriale con la preziosa collaborazione del battaglione di Mestre, i colleghi del Nucleo antisofisticazione e le unità cinofile di Torreglia. L'attività è stata disposta dal comando provinciale di Padova. Obiettivo monitorare le aree della movida, contrastare il fenomeno dei furti e garantire agli utenti in transito una maggiore sicurezza stradale. Nel corso dell’operazione, che ha interessato l’area atestina

dei comuni di Este, Ponso, Borgo Veneto e di Montagnana, sono state identificate 74 persone, controllati 52 veicoli e 6 esercizi pubblici.

L'esito degli accertamenti

Un uomo di 32 anni, bordo della propria auto, è stato fermato per un controllo alla circolazione stradale ed è stato denunciato, in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza. Quando gli è stato imposto l'alcoltest, si è rifiutato di sottoporsi alla prova. Il Codice della Strada identifica il rifiuto come un'ammissione di colpa. Un'automobilista di 55 anni, a seguito degli accertamenti seguiti ad una fuoriuscita autonoma, è stato denunciato per guida sotto l'effetto di alcol e droga. Un motociclista di 55 anni residente in provincia di Rovigo, è stato fermato per un controllo. E' stato trovato con la targa del mezzo falsa e con la patente revocata. Un 49enne di Cavarzere ed una 55enne di Este, entrambi identificati durante i controlli amministrativi eseguiti nei locali pubblici, sono stati denunciati per l’inosservanza della misura di divieto di frequentazione esercizi pubblici (dacur) alla quale erano sottoposti. Due marocchini di 23 e di 20 anni, domiciliati a Masi, sono stati denunciati per furto dai militari del Norm. Controllati nella notte a cavallo tra il 9 e il 10 marzo a bordo del loro veicolo sono stati trovati in possesso di 8 televisori, 6 computer, 10 telefoni cellulari, 3 motori di frigorifero, 4 batterie per auto, 6 ferri da stiro, 3 tablet e vari spezzoni di cavi elettrico, da loro poco prima asportati dall’ ecocentro di Este. l carabinieri del Nas, infine, hanno sanzionato un pubblico esercizio di Este per carenze igienico sanitario.