Crolla il solaio di una casa in ristrutturazione: sfiorata la tragedia

Momenti di paura oggi 5 ottobre ad Este per l'improvviso crollo di un solaio di una abitazione in ristrutturazione. Fortuna ha voluto che l'emergenza si verificasse quando ancora gli operai non avevano cominciato a lavorare, altrimenti il bilancio sarebbe stato molto più grave. Tutto è accaduto poco dopo le 7. Un boato ha buttato giù dal letto i residenti della zona che hanno subito chiamato i numeri d'emergenza. La paura era che qualcuno fosse rimasto sotto le macerie, ma quando gli operatori dei vigili del fuoco hanno effettuato il primo sopralluogo, si è potuto tirare un sospiro di sollievo.

I soccorsi

Sul luogo del crollo in pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco di Este, la polizia locale e i carabinieri. La zona di via Vallesina dove è avvenuto l'improvviso crollo è stata interdetta al traffico per diverse ore per consentire agli operatori di muoversi in tutta sicurezza. Le cause del crollo son ora al vaglio degli inquirenti. L'area è stata messa in sicurezza e transennata per evitare che possibili curiosi potessero avvicinarsi.