In auto con la mazza da baseball per difesa personale: ragazza nei guai

La notte "brava" di quattro amici, due maschi e due femmine, è finita in via Belle ad Este quando i carabinieri del Radiomobile hanno imposto l'alt alla conducente, una ragazza di 22 anni di Noventa Vicentina. I militari dell'Arma dopo averla identificata hanno avvertito tra gli occupanti un certo nervosismo e hanno deciso di approfondire gli accertamenti. E le sorprese non sono mancate: droga e una mazza da baseball sequestrati al termine delle verifiche del caso.

La cronaca

Due dei quattro occupanti, i due maschi, sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti. Un 26enne di Este è stato trovato infatti in possesso di 9,484 grammi di marijuana, mentre un diciottenne anch'egli del posto, aveva a disposizione uno spinello con 1,35 grammi di marijuana e ulteriori 5,78 grammi della medesima sostanza. Nel corso dei controlli è stato ispezionato anche il portabagagli dell'auto ed è spuntata la mazza da baseball. La proprietaria dell'auto avrebbe riferito di tenerla sempre a disposizione nel caso si verificassero situazioni di pericolo. Parziali giustificazioni che non le sono bastate ad evitare una denunci per detenzione di armi e oggetti atti ad offendere.