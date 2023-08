Le slot? Intestate alla precedente gestione: 40mila euro di multa

Il mondo delle slot è in grado di creare importanti guadagni per gli esercenti provvisti delle macchinette "mangia soldi". Tuttavia è fondamentale che vengano rispettate tute le normative. A volte questo dettaglio sfugge e fioccano le multe. Grossi guai per una tabaccheria di Este gestita da due fratelli cinesi. Ieri, 3 agosto, è stata contestata una maxi sanzione dal personale della Squadra Amministrativa della locale Divisone PAS, unitamente a personale dell’Agenzia dei Monopoli di Stato. All’interno del pubblico esercizio, intestato appunto a due orientali, gli agenti hanno svolto accertamenti sulle persone presenti ed hanno effettuato il controllo delle autorizzazioni e del rispetto delle prescrizioni in licenza.

Le irregolarità

Nella circostanza è emerso che erano stati installati 16 apparecchi videopoker AWP della SISAL, 8 legati alla licenza di somministrazione e 8 alla licenza di rivendita tabacchi, che erano ancora in esercizio grazie all’iscrizione al Registro Iscrizione Elenco Soggetti dei precedenti gestori. Per questo motivo ai due titolari sono state comminate sanzioni per un totale di 40mila euro. Le parziali giustificazioni fornite dai gestori non sono bastate ad evitare i provvedimenti di legge.