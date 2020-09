Litiga con l'inquilino e chiama la polizia: denunciata per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina

Il litigio, l’intervento della polizia, l’amara scoperta. La polizia ha scoperto che una donna dava alloggio a un immigrato clandestino.

La vicenda

Nella serata di lunedì 14 settembre è arrivata una chiamata alla polizia perché affittuaria e inquilino stavano litigando. Arrivati all’abitazione di via Ferrerio, gli agenti hanno prima controllato l’inquilino di 38 anni moldavo risultato pregiudicato, irregolare e con un provvedimento di espulsione in atto. Ma gli agenti hanno indagato più a fondo arrivando a scoprire che l’affittuaria, una 54enne romena, sapeva bene che il suo inquilino non aveva i documenti in regola e comunque gli aveva affittato una stanza per 5 mesi a 250 euro. Il litigio è partito perché il 38enne aveva portato a casa il figlioletto di 6 anni e la donna lo aveva trattato in malo modo perché voleva che se ne andasse. La donna è stata denunciata per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, mentre l’uomo è stato colpito da decreto di espulsione.