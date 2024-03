Fermata mentre rientra a casa alticcia, patente ritirata

Come di consueto nei week end, anche questa notte, quella tra il 2 e il 3 marzo, i Carabinieri della Compagnia di Abano Terme, unitamente ai militari S.I.O. del 4° Battaglione Veneto di Mestre, del NAS e del NIL di Padova hanno effettuato un mirato servizio coordinato, disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Padova. Fa parte di quelle iniziative messe in atto pre prevenire incidenti stradali ed è mirata soprattutto a verificare che chi si pone alla guida non lo faccio sotto effetto di alcool o di droghe. Per questo questo tipo di operazioni vengono intensificate nel weekend. In quuesto caso i controlli hanno interessato il territorio deicomuni di Monselice e Conselve.

Nel corso dell’operazione sono state identificate 73 persone, controllati 52 veicoli e 11 esercizi pubblici. Tra i controllati è stata denunciata, in stato di libertà, una signora di 44 anni della zona, la quale, fermata ad un posto di controllo a Due Carrare, in via Roma, è stata sorpresa alla guida della sua autovettura in evidente stato di ebrezza alcolica confermato dal test alcolemico risultato positivo con un valore pari a 1,21g/l. Per questo le è stata sequestrata la patente.