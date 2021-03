Caos in Fiera per le vaccinazioni: anziani in coda anche un'ora fino a tarda sera

La giornata è stata caotica e al punto vaccini in Fiera si sono accumulati ritardi fino a un'ora. Le persone in coda, almeno 400 all'esterno, erano per la maggior parte anziani. C'è chi si è fatto portare le sedie da casa e chi, intirizzito dal freddo, ha deciso di andarsene senza vaccinarsi

Il caos regna alla Fiera di via Tommaseo, dove si effettuano le vaccinazioni. Centinaia di anziani sono in coda fino a tarda sera per ricevere la propria dose del vaccino anti-Covid.

La folla

La giornata di venerdì 26 marzo è stata caotica per il punto vaccini nei padiglioni della Fiera. E fino a tarda sera le operazioni sono andate avanti ma si sono accumulati ritardi fino a un'ora. Almeno 300 persone, tra cui molti anziani hanno atteso al freddo il proprio turno, senza un punto dove sedersi anche solo qualche minuto per riposare. Le strade intorno alla Fiera sono rimaste bloccate e lunghe code si sono formate nei dintorni, rallentando fortemente la circolazione. Le persone in coda si sono infastidite parecchio e intorno alle 21 sono dovute arrivare le forze dell'ordine per calmare gli animi, sia quelli di chi stava in coda sia quelli degli operatori sanitari.

Le reazioni

Diverse persone in coda, vista la situazione, hanno deciso di non vaccinarsi e se ne sono andate. Altri si sono infuriati perché temevano di perdere la prenotazione. In serata il ritardo è arrivato a poco più di un'ora e l'Ulss 6 Euganea ha garantito che sarebbe riuscita a terminare tutti i prenotati nel corso della sera. C'è chi si è fatto portare una sedia da casa e, intirizzito dal freddo, ha cercato così di mitigare le pene dell'attesa in coda all'esterno che ha accumulato almeno 400 persone dopo le 21. Alcune persone all'accettazione hanno chiesto di chiudere tutto ma l'azienda sanitaria locale ha preferito continuare con le procedure. Alle 21.30 la coda arrivava fino a via Tommaseo dal padiglione 6 che si trova sul retro della Fiera, all'altezza del comando provinciale dei carabinieri.