Freddy Sorgato assolto, l'avvocato: «Punto di partenza per lavorare sull’ipotesi di revisione del processo»

«Potrebbe essere un punto di partenza per lavorare proficuamente sull’ipotesi di revisione del processo»: a dichiararlo a margine dell'assoluzione di Freddy Sorgato (l'autotrasportatore condannato a 30 anni di reclusione per il delitto di Isabella Noventa) dall'accusa di detenzione abusiva di armi «per non aver commesso il fatto» è il suo difensore, l'avvocato penalista Gian Luigi Pieraccini.

Revisione del processo?

L'avvocato Pieraccini prima esprime tutta la sua soddisfazione per l'esito dell'udienza («Sono molto contento per lui, perché questa assoluzione gli dà un po’ di morale visto che si è sempre processato innocente») e quindi aggiunge: «Potrebbe essere un punto di partenza per lavorare proficuamente sull’ipotesi di revisione del processo: continuo a sostenere che lui stia pagando non l’omicidio ma il suo silenzio in ordine ad alcuni aspetti dello svolgimento dei fatti, che sono a sua conoscenza. D’altra parte, come la stessa Corte di Cassazione ha ribadito, è assurdo pensare che avrebbe ucciso Isabella Noventa perché non riusciva a liberarsene, visto che l’aveva già lasciata due volte: resta quindi un omicidio senza movente».