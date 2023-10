Frode fiscale nel settore del pellet, scoperto giro di fatture false per 34 milioni di euro

Cinque persone italiane sono ritenute responsabili, a vario titolo, di aver messo in atto una frode fiscale internazionale del valore di 34 milioni di euro nel settore della compravendita di pellet. La guardia di finanza ha ricostruito operazioni illegali effettuate dal 2019 al 2022 tra il Veneto e l’Europa orientale. L'avviso di conclusione delle indagini è stato notificato in questi giorni, al termine degli accertamenti coordinati dalla procura di Padova ed eseguiti dal 2° Nucleo operativo metropolitano di Venezia.

Si tratta di una classica "frode carosello" attuata mediante un sistema di false fatturazioni. Le operazioni erano svolte da società fasulle (le cosiddette "cartiere") con sede a Venezia, Treviso, Vicenza e Padova, tutte riconducibili a una stessa regia e create appositamente per acquistare grossi quantitativi di pellet da fornitori polacchi, slovacchi ed estoni; il materiale in realtà passava direttamente alle vere società acquirenti (della provincia di Padova), un sistema che permetteva loro di evadere il debito iva scaturito dalle cessioni intracomunitarie. Di conseguenza, potevano rivendere il pellet a prezzi ben inferiori a quelli di mercato.

In sintesi, come riferisce la guardia di finanza, il gruppo aveva messo in piedi «un sistema criminoso in grado di dispiegare un duplice effetto lesivo, ossia sottrarre gettito alla pretesa impositiva dello Stato e, contestualmente, distorcere il principio di leale concorrenza di mercato». Per ricostruire il meccanismo, i finanzieri mestrini hanno analizzato la contabilità delle società coinvolte, nonché conti correnti e tabulati telefonici, passando poi alle attività di perquisizione nelle sedi delle imprese e delle persone oggetto di indagine.