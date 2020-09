Fuga di gas, una donna anziana è stata soccorsa dai vigili del fuoco e portata in ospedale

L’odore di gas, il panico, l’allarme. Una fuga di gas ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e una donna anziana è stata portata in ospedale.

Il fatto

Intorno alla mezzanotte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre in una palazzina di via Temanza a Padova si è creato allarme. Alcuni residenti hanno sentito distintamente odore di gas e hanno chiamato i vigili del fuoco. La perdita veniva dall’appartamento di una donna anziana, portata in ospedale per accertamenti: i pompieri sono entrati da una finestra e hanno chiuso il gas, dopo di che hanno bonificato l’appartamento. Le operazioni hanno richiesto un’ora e mezza.