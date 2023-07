Incendio alla Solar di Galliera: a fuoco 500 quintali di mangime per animali

Incendio nelle prime ore della mattinata odierna, 31 luglio, alla ditta Solar di via Roma a Galliera Veneta. Sono andati completamente distrutti sacconi di farine per mangime di animali. Il danno è in via di quantificazione, non si segnalano feriti. I vigili del fuoco intervenuti sul posto dalla sede di Cittadella hanno completato l'opera di bonifica del piazzale attorno alle 14.

Cosa è successo

Dai primi riscontri il rogo sarebbe partito per un processo di autocombustione. A dare l'allarme sono stati alcuni dipendenti della nota azienda dell'alta padovana. In via Roma sono arrivati più mezzi dei pompieri e le forze dell'ordine. Dai primi riscontri tecnici effettuati dai tecnici dei Vigili del fuoco è stata subito esclusa la matrice dolosa. Con tutta probabilità le temperature torride di oggi hanno favorito il processo di autocombustione della merce destinata ad allevamenti di animali. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che il rogo si diffondesse ad altri spazi aziendali.