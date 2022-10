Addio ad Ornella, una donna amata da tutti

Da cinque anni era gravemente malata. E' morta Ornella Parolin, aveva 55 anni e viveva a Galliera Veneta. Un grave lutto che ha lasciato senza parole l'intera comunità dove la donna era molto apprezzata.

Chi era

Sposata e innamoratissima del marito Luca Geremia, il loro amore era nato tantissimi anni fa. Il classico colpo di fulmine che è più forte di ogni dolore ed insidia e ti accompagna per tutta la vita. Ornella lascia nello strazio oltre all'adorato Luca anche i figli Giada e Cristian, la mamma Genoveffa, i fratelli Angelo e Giuseppe e le sorella Andreina, Teresa e Giovanna.

L'amore tra Ornella e Luca era nato in una discoteca di Castello di Godego 37 anni fa. Dopo aver vissuto nel trevigiano la prima parte della loro vita, la coppia si è trasferita a Galliera. La cinquantacinquenne faceva la casalinga, ma quando aveva del tempo libero amava aiutare il prossimo e questo dettaglio l'ha resa una persona amata da tutti.

La malattia

I guai per Ornella sono nati nel 2017. Le è stato riscontrato un tumore. Ciò nonostante non ha mai smarrito la voglia di vivere, la dignità, la grinta. E' riuscita a vedere il matrimonio di sua figlia Giada e a festeggiare il diploma del figlio Luca. In questi ultimi difficili anni, la fede l'ha accompagnato e le ha dato quella serenità che in queste situazioni è indispensabili, un valore aggiunto per lottare giorno per giorno. Domani, 26 ottobre alle 15 si celebrano le esequie nella parrocchia di Galliera. Saranno in tanti coloro che vorranno donarle l'ultimo sincero e sentito saluto.