Con la mazza da baseball nel portabagagli: denunciato automobilista

Durante un controllo stradale lungo le strade dell'alta padovana ieri 24 gennaio i carabinieri hanno fermato un'automobilista di 61 anni di Desenzano del Garda. L'attività si è svolta nel comune di Galliera Veneta. Dopo aver identificato il conducente i militari hanno notato un certo nervosismo da parte del proprietario dell'auto e hanno deciso di approfondire i controlli con una perquisizione del veicolo. E le sorprese non sono mancate.

Gli accertamenti

Da un controllo approfondito del suv del sessantunenne i carabinieri hanno scoperto all'interno del mezzo una mazza da baseball. L'automobilista, fino a ieri sconosciuto alle forze dell'ordine, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Ai militari dell'Arma non ha dato spiegazioni concrete sul perchè avesse il bastone nel portabagagli. Come da prassi la mazza è stata sequestrata.Non è dato sapere il motivo di quella scomoda presenza.