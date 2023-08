Rogo nell'azienda agricola, a fuoco 500 rotoballe di fieno

Uno spaventoso incendio è scoppiato ieri sera, 27 agosto, in via Bassanese a Gazzo. Le fiamme si sono divorate 500 rotoballe di fieno poste all'interno di un'azienda agricola. A causa del rogo è collassato il tetto e parte dei muri perimetrali. I danni sono incalcolabili. Nessuno è rimasto coinvolto. A scopo precauzionale è stata allertata anche la centrale operativa del Suem 118. Le cause del rogo sono ora al vaglio dei pompieri e delle forze dell'ordine accorse sul posto.

I soccorsi

I Vigili del fuoco dopo l'allarme lanciato da alcuni residenti sono arrivati in via Bassanese con più mezzi provenienti dalla base logistica di Cittadella, con il supporto dell'autobotte proveniente dalla sede centrale di Padova. Il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che le fiamme si propagassero all'attigua abitazione. Le operazioni di messa in sicurezza sono state laboriose per lo smassamento del materiale andato distrutto e la bonifica degli ultimi focolai d'incendio.