Porta i clienti a visionare un casolare e trova un cadavere

E' morto da solo, in mezzo a rifiuti e in un ambiente tutt'altro che confortevole. Macabra scoperta ieri 14 marzo in un casolare abbandonato. A farla è stato un agente immobiliare che stava mostrando l'edificio ad un potenziale cliente. E' successo nell'area agricola di Grantorto. Quando il professionista e i clienti sono entrati hanno trovato un uomo adagiato su un materasso ormai privo di vita. Immediato l'allarme. Sono giunti i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. Il medico non ha potuto far altro che constatare l'avvenuto decesso. Grazie ai documenti custoditi in tasca i militari hanno appreso che la salma era di un romeno di 50 anni di cui era stata denunciata la scomparsa ad inizio febbraio. Spetterà ora agli organi comunali di concerto con i proprietari del casolare fare in moda di mettere in sicurezza lo stabile per evitare che possa diventare anche in futuro ricovero di sbandati.

Cosa è successo

Il drammatico rinvenimento è stato effettuato ieri attorno alle 16 in un casolare di via Dante. Da quanto si è appreso la vittima era originaria della Romania e da diverso tempo viveva in Italia. Viveva in un comune della provincia di Vicenza. Cosa l'abbia spinto a rifugiarsi a Grantorto in un luogo angusto e degradato non è dato saperlo. Sta di fatto che alcuni residenti della zona avrebbero riferito che in quel casolare abitualmente entrano ed escono sbandati senza fissa dimora che proprio in quel tugurio trovano un giaciglio dove trascorrere la notte. Capitolo indagini è probabile che si decida di effettuare l'autopsia per conoscere le cause del decesso, ma da una prima indagine esterno della salma non sono stati evidenziati elementi che possano ricondurre ad una morte violenta.