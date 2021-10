Sequestrati dalla guardia di finanza 450 mila articoli per la scuola potenzialmente pericolosi

Erano pronti per essere messi sullo scaffale e venduti agli alunni di ogni ordine e grado. La guardia di finanza ha sequestrato 450 mila articoli per la scuola potenzialmente pericolosi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il sequestro

Nella mattinata di lunedì 11 ottobre è avvenuto il controllo che ha portato al sequestro. Con l’inizio dell’anno scolastico le verifiche in questo ambito da parte delle fiamme gialle si sono intensificate: grazie alle conoscenze del contesto economico provinciale e all’aiuto di banche dati i finanzieri hanno individuato un grosso carico proveniente dalla Cina. Matite colorate, pastelli, acquerelli, pennarelli, evidenziatori, colle stick, gomme, tutto ciò che può servire a un bambino per la scuola. Il carico era indirizzato a una società leader nel settore, operante nella zona industriale di Padova. E dal controllo sono emerse diverse violazioni: non c’erano le indicazioni utili a valutare e prevenire i rischi derivanti dall’utilizzo del prodotto, mancava la denominazione merceologica così come mancavano i dati sullo smaltimento e sull’eventuale presenza di sostanze pericolose. Un carico che avrebbe fruttato un guadagno stimato di 150 mila euro. Il legale rappresentante della società è stato segnalato alla Camera di commercio che ora applicherà la sanzione: può arrivare a un massimo di 25.800 euro.