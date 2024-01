Incendio nel garage di casa: donna centenaria salvata dai pompieri e portata in ospedale

Tragedia sfiorata nel pomeriggio di oggi, domenica 28 gennaio, in via Cuoro a Stanghella, con una donna centenaria trasportata in pronto soccorso per accertamenti dopo essere rimasta intossicata a causa dell'incendio del garage adiacente alla sua abitazione.

L'incendio

È successo pochi minuti prima delle ore 15: appena ricevuto l'allarme dai residenti della zona, che hanno chiamato i numeri di emergenza, i vigili del fuoco - provenienti da Este e Rovigo - si sono precipitati sul posto con due autopompe, due autobotti e dieci operatori, riuscendo a spegnere le fiamme e ad evitare il coinvolgimento della casa attigua al garage. L'anziana di 100 anni è stata portata fuori dalla sua abitazione dai pompieri, i quali l'hanno poi affidata ai sanitari del Suem 118 per le cure del caso. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, le cui operazioni di messa in sicurezza della struttura sono terminate alle ore 18.