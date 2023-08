Frontale sulla Sr 308: due ragazzi croati quasi illesi, in prognosi riservata 28enne di Tribano

Brutto incidente frontale oggi, 5 agosto, sulla Sr 308 all'altezza del comune di Borgoricco. Una Vokswagen Sharan con a bordo una coppia croata che arrivava da C,astelfranco Veneto in direzione Padova, e una Alfa Romeo Giulietta Romeo si sono scontrate probabilmente a causa di una manovra azzardata. Il 28enne alla guida della Giulietta avrebbe infatti tentato un sorpasso in una zona dove non è consentito. Dopo lo scontro, lo pneumatico della Giulietta è scoppiato ed ha colpito una terza auto. Sul posto sono arrivati i sanitari del Suem 118, che dopo aver stabilizzato i due feriti croati, di 21 e 18 anni, li hanno trasportati in condizioni rassicuranti all'ospedale di Camposampiero. E' stato invece elitrasportato a Padova l'automobilista al volante della Alfa. Ora è in prognosi riservata, ma al momento non sembra in pericolo di vita.