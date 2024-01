Incidente mortale sulla S16, perde la vita un uomo di 38 anni

Aveva 38 anni l'automobilista deceduto ieri sera a Boara Pisani, lungo la Statale 16. Attorno alle 22, l'auto del 38enne si è ribaltata ed è finita fuori strada, andando poi a sbattere contro un palo, per poi finire sul piazzale vicino al ponte sull'Adige, di fronte al mercatone Mela Verde. Sul posto subito sono arrivati Suem 118 e vigili del fuoco, che hanno dovuto aprire l'auto a forza, tagliando una portiera, per consentire i soccorsi e i carabinieri, che stanno cercando ora di ricostruire la dinamica. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Secondo i primi riscontri, la vettura stava procedendo in direzione Rovigo.