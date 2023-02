Perde il controllo della moto e finisce contro un furgone

Perde il controllo della moto finendo contro un furgone. Sbalzato in alto, finisce sul tetto del veicolo tamponato. Soccorso dai Vigili del Fuoco che l’hanno recuperato. È successo questa mattina (25 febbraio) alle 8:15 in Via Euganea in località Bresseo a Teolo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il 19enne motociclista, che è poi stato recuperato e preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del sinistro.