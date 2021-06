Incontro tra il prefetto Grassi e il colonnello Manzini all'insegna della sinergia

Nella tarda mattinata di venerdì 11 giugno, Raffaele Grassi, a pochi giorni dal suo insediamento in veste di Prefetto di Padova, ha reso visita al Comando provinciale dei carabinieri di Padova dove è stato ricevuto dal colonnello Luigi Manzini e da tutti gli ufficiali della sede e delle compagnie ubicate nelle maggiori località della provincia patavina.

La visita

Grassi, che ha rinnovato le attestazioni di stima nei confronti dell’Arma dei carabinieri con cui ha costantemente operato durante la sua carriera, ha formulato espressioni di lode in relazione all’attività che l’Arma della provincia di Padova svolge quotidianamente, auspicando una sempre migliore sinergia tra gli organi di polizia per soddisfare le esigenze di sicurezza della popolazione. Il colonnello Manzini, nell’assicurare la massima collaborazione e l’impegno per il contrasto alla criminalità e il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, ha presentato i cinque comandanti di compagnia che dipendono dal Comando provinciale e gli ufficiali della sede, descrivendo la dislocazione dei reparti dell’Arma sul territorio che, con 50 stazioni, assicura la prossimità e il sostegno alla popolazione.