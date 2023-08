Cani sequestrati e poi spariti. Dopo la denuncia di Lav ritrovati dai carabinieri sui Colli

Sono stati ritrovati dai carabinieri di Bastia Rovolon, in provincia di Padova, i tre cani spariti a seguito della restituzione al proprietario dopo il dissequestro disposto alcuni giorni fa dal Tribunale del Riesame. Dopo aver depositato numerose istanze alla Procura, per sollecitare l’esecuzione del nuovo provvedimento di sequestro preventivo e denunciato la gravità del paradosso giudiziario a livello mediatico, Lav ieri (1 agosto) ha nuovamente riacquisito, e con un provvedimento più rigido, la custodia giudiziaria, e ha quindi prelevato e messo in sicurezza i cani. Era stata proprio l'associazione a diffondere il video delle violenze

«Manteniamo una promessa»

«Lo avevamo promesso e siamo felici di comunicare che il sequestro, ora di carattere preventivo, disposto dal Pubblico Ministero Roberto D’Angelo è stato finalmente eseguito dai Carabinieri guidati dal Maresciallo capo Alberto Chiabrera e i cani sono ora al sicuro – dichiarano da Lav – ,Il sequestro è finalizzato a impedire che il reato venga portato a ulteriori conseguenze, ha quindi una maggior tenuta in sede di convalida giudiziaria. Ora continua la battaglia legale per ottenere giustizia per questi cani e dare loro la vita libera dalla sofferenza che meritano». La vicenda aveva portato anche i Centopercentoanimalisti a Rovolon, prima con un avvertimento nei confronti del cacciatore, poi con una manifestazione sui Colli che si è tenuta sabato scorso. Dall'altra parte, i legali dell'uomo però negano le violenze.