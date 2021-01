Sistemazione condutture del gas: dal 25 al 29 gennaio lavori al Canton del Gallo

Verranno garantiti il transito pedonale tra via Roma e VIII Febbraio ai lati del cantiere che sarà delimitato e protetto e quello veicolare in via San Francesco

Da lunedì 25 a venerdì 29 gennaio al Canton del Gallo, all'intersezione fra le vie VIII Febbraio - Roma - San Francesco, avranno luogo i lavori di sostituzione di nodi vetusti di quattro condotte del gas che interesseranno la carreggiata per una superficie di quasi 20 metri quadrati.

I lavori

Verranno comunque garantiti sia il transito pedonale, in entrambi i sensi nel tratto compreso fra via Roma e VIII Febbraio ai lati del cantiere che sarà opportunamente delimitato e protetto, sia quello veicolare in via San Francesco con modalità alternata e con la presenza di movieri durante tutte le fasi di lavorazione. Nei periodi di inattività del cantiere, l'area oggetto dello scavo sarà chiusa, protetta e segnalata per garantire sicurezza a pedoni e veicoli. Gli uffici comunali precisano che i lavori termineranno in tempo utile per l'avvio delle vendite di fine stagione invernale con inizio previsto il 30 gennaio.