Al via i lavori per la nuova stazione di Montegrotto Terme: modifiche alla circolazione

Lavori in corso per la nuova stazione di Montegrotto Terme. Per consentire l’allestimento del cantiere e lo svolgimento dei lavori dal parte di RFI (Rete ferroviaria italiana) rimarrà chiusa fino al 30 settembre via Einaudi in prossimità del civico 1 fino a via Mezzavia limitatamente all’area sovrastante il sottopasso stradale.

Stazione

Con la chiusura di via Einaudi non sarà possibile più fruire dell’attuale parcheggio lungo la via. Contestualmente alla modifica della viabilità è prevista anche la chiusura dell’uscita del sottopasso ferroviario della stazione verso via Mezzavia. In tale periodo il sottopasso di stazione sarà accessibile solo dall’ingresso lato centro città. Verrà anche temporaneamente chiusa la pista pedonale/ciclabile che collega via Mezzavia con via Campagna Bassa, per consentire l’allestimento del cantiere per i lavori di adeguamento della stazione.