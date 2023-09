Paura di alta quota: vola in parete e si infortuna, ferito un 33enne

Paura in alta quota. Ieri 9 settembre alle 16 il soccorso alpino di Arsiero è stato allertato dal personale del Suem di Vicenza per una caduta in parete dalla via Rampega coi corvi, col Sojo dei corvi. Come riporta Vicenza Today, la persona coinvolta è uno sportivo di 33 anni residente a Limena. Primo di cordata, giunto al settimo tiro il padovano è volato probabilmente per il cedimento di un appiglio, finendo più basso della sosta dove la compagna era riuscito a trattenerlo, senza però poter più parlare con lui.

I soccorsi

Dieci soccorritori, tra i quali un medico, si sono messi a disposizione per un eventuale supporto all’elicottero di Verona emergenza in arrivo, mentre un tecnico si è avvicinato al punto dell'incidente calandosi da sopra. Lo scalatore, che dopo una ventina di metri di caduta ha riportato la probabile frattura di una caviglia, è stato individuato e recuperato con il verricello. Imbarcata in una seconda rotazione anche la compagna, con escoriazioni sulle mani da sfregamento con la corda. L'infortunato è stato trasportato all'ospedale di Santorso. Le sue condizioni, dopo la grande paura sono ora rassicuranti.